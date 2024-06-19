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Путин прибыл во Вьетнам
Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Как ожидается, Ханой станет финальной точкой трехдневной поездки президента РФ
Путин прибыл во Вьетнам
Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам / Photo: Reuters
19 июня 2024 г.

Президент России Владимир Путин рано утром в четверг прибыл во Вьетнам для проведения переговоров с коммунистическими лидерами страны после заключения оборонного пакта с Северной Кореей.

Самолет Путина приземлился в международном аэропорту Ханоя, где его на красной ковровой дорожке встретил заместитель премьер-министра Вьетнама Чан Хонг Ха.

В статье, приуроченной к его визиту и опубликованной в партийной газете Коммунистической партии Вьетнама, Путин похвалил Ханой за поддержку «прагматичного подхода к решению кризиса» в Украине.

Вьетнам, официально придерживающийся нейтральной внешней политики, называемой «бамбуковая дипломатия», воздержался от осуждения нападения России на Украину, что западные страны рассматривают как слишком близкую позицию к Кремлю, пишет Reuters.

Вьетнам станет третьей страной, которую Путин посетил после Китая и Северной Кореи с момента его вступления в должность президента на пятый срок в мае.

Помимо переговоров с высшими лидерами Вьетнама, Путин примет участие в церемониях возложения венков, включая церемонию у мавзолея Хо Ши Мина, где покоится забальзамированное тело основателя Вьетнама.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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