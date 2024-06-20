Российские войска в ночь на 20 июня совершили атаку на Украину, используя девять ракет воздушного и наземного базирования, а также 27 ударных беспилотников типа «Шахед». Украинские силы ПВО смогли сбить пять ракет и все дроны, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атаки происходили в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях. Три баллистические ракеты и одну крылатую ракеты перехватить не удалось. В Днепре ночью были зафиксированы два удара баллистическими ракетами.

«Укрэнерго» заявило, что российские силы нанесли удары по объектам энергетики в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях, однако подробностей компания не привела.

Украинская энергетическая компания ДТЕК сообщила, что российская армия нанесла удар по одной из ее теплоэлектростанций, серьезно повредив оборудование. В результате атаки ранены три человека. Местоположение станции и характер удара не раскрыты.

В Киевской области падение обломков возле одного из населенных пунктов привело к повреждению линий электропередачи и оборудования одного из предприятий, сообщили местные власти.