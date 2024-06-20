В ночь на 20 июня в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края РФ в результате атаки беспилотника был разрушен частный дом, в котором погибла женщина, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. На месте происшествия работают экстренные службы.

Появились сообщения о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, но региональный оперативный штаб опроверг эту информацию.

Кроме того, телеграм-каналы сообщали о нападении дронов на нефтебазу компании «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» в поселке Энем в Адыгее. Глава республики Мурат Кумпилов подтвердил, что на нефтебазе действительно произошел пожар, который был ликвидирован. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе, предположительно вызванного ударом беспилотника. В Первомайском муниципальном округе также были найдены обломки дрона.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Унечским районом. Пострадавших и разрушений нет.

Минобороны России отчиталось о 15 сбитых беспилотниках: шесть над Адыгеей, три над Брянской областью, три над Краснодарским краем, и по одному над Белгородской, Ростовской и Орловской областями. Ведомство возложило ответственность за атаки на украинские власти.