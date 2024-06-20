Какие события или действия можно ожидать в ходе российско-украинского конфликта этим летом, и какие шаги может предпринять Россия в дальнейшем? Какой прогноз можно сделать на летний период?

Предсказать действия Российской Федерации не всегда возможно, так как она часто действует вопреки военной логике. Россия ведет наступательные действия уже почти девять месяцев, начиная с октября прошлого года. Логично было бы взять оперативную паузу, чтобы накопить ресурсы и восстановить боеспособность войск.

С военной точки зрения, это позволило бы провести наступательные действия через месяц или два по одному или нескольким направлениям. Однако Россия продолжает атаки, часто используя малые оперативные группы без значительной огневой поддержки, что приводит к потере ценного людского ресурса.

Сложилась интересная ситуация в войне в Украине: это революция в военном деле. Ранее основной проблемой было накопление войск по обе стороны линии фронта, сейчас же основная сложность заключается в доставке воды и еды с второй линии на первую. Дроны доминируют в воздухе с обеих сторон, что значительно осложняет проведение масштабных наступательных операций.

Скорее всего, текущая ситуация сохранится летом. Возможно, будет наблюдаться снижение или временный рост боевых действий, но обе стороны имеют паритет сил, и ни одна из них не имеет решающего преимущества. В ближайшие два месяца не предвидится значительного увеличения боевых возможностей ни одной из сторон, поэтому характер боевых действий останется примерно таким же.

Вы упомянули эффективность дронов, и мы не раз обсуждали в предыдущих интервью их применение в современных войнах. Какие еще типы оружия выйдут на передний план, а какие уйдут на задний? Особенно в краткосрочной перспективе, то есть в летний период, когда отсутствует высокая облачность и слякоть. Но также интересны долгосрочные тенденции.

На третий год войны складывается четкая картина, позволяющее понять, какое оружие перспективно, а какое должно остаться в прошлом.

Несомненно, дроны продолжают играть ключевую роль, причем речь идет не только о воздушных дронах, но и о морских, наземных, подводных — различных классов и назначения. На тактическом уровне используются дроны массой до 10 килограммов, а для атак на цели глубоко в тылу (например, на 100-500 км) применяются более крупные дроны. Мы наблюдаем революцию в применении дронов.

Что касается боевой техники, вся она, даже самые последние новинки германского или американского оборонпрома, уязвима на поле боя. В условиях, когда воюют дроны, требуется переосмысление всей философии ведения войны.

Артиллерия также претерпевает изменения. Буксируемым артиллерийским установкам нет места на поле боя в будущем. Будущее за самоходными артиллерийскими установками, разработка которых еще продолжается. Современные самоходные артиллерийские установки имеют длительное время развертывания: им нужно остановиться, приготовиться к стрельбе и произвести выстрел. Также их дальность стрельбы не всегда соответствует современным реалиям. Идут практические работы по увеличению дальности стрельбы артиллерийскими боеприпасами до 100-150 км. Эти снаряды должны выстреливаться из самоходных установок на ходу, без остановки.

Что касается авиации, многое стало ясно с появлением российских зенитно-ракетных комплексов среднего и дальнего действия, которые могут сбивать цели на расстоянии 300-400 км. Пилотируемая авиация продолжит развиваться как платформа для целеуказания и применения различных высокоточных средств, таких как крылатые и баллистические ракеты. Сейчас разрабатываются баллистические ракеты для применения самолетов. Боевые вертолеты и самолеты-штурмовики, работающие на расстоянии 20-30 км, утрачивают актуальность.

Украинская война пока не является высокотехнологичной в полной мере. Отсутствие единого информационного поля, позволяющего всем войскам наблюдать друг за другом и передавать разведданные в реальном времени для минимизации времени от обнаружения до поражения цели, остается проблемой. Возможно, это изменится, если война продолжится.

Также стоит отметить необходимость революционного развития ПВО. Современные радары и зенитно-ракетные комплексы неэффективны против дронов. Противовоздушная оборона должна адаптироваться к новым целям и пройти путь эволюции.

Эти моменты я бы выделил как ключевые в контексте дальнейшего развития конфликта.