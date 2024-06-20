Новое соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России с Северной Кореей подчеркивает все большую консолидацию авторитарных режимов и подчеркивает необходимость единства демократических государств, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг в среду.

Президент России Владимир Путин ранее подписал соглашение с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которое включает взаимные обязательства в сфере обороны.

Столтенберг отметил, что Северная Корея предоставила России «значительное количество боеприпасов», в то время как Китай и Иран также оказывают существенную помощь российскому оборонно-промышленному комплексу для продолжения войны против Украины.

«Мы должны понимать, что авторитарные режимы все больше объединяются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда раньше не видели», — сказал Столтенберг, выступая на панельной дискуссии во время официального визита в Оттаву.

«В то время как они все больше объединяются — такие авторитарные режимы, как Северная Корея, Китай, Иран, Россия — нам еще важнее быть едиными как страны, верящие в свободу и демократию», — добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что углубление контактов между Россией и другими азиатскими странами подчеркивает важность сотрудничества НАТО с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно поэтому лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи были приглашены на предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне.

Генсек НАТО также выразил уверенность, что Канада достигнет целевого показателя по расходам на оборону, установленного для всех стран-членов альянса, в размере 2% от валового внутреннего продукта (ВВП). В настоящее время Канада тратит на свою армию лишь 1,37% ВВП, однако правительство опубликовало план, согласно которому этот показатель должен достичь 1,76% к 2030 году.