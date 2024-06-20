Страны Европейского Союза не смогли принять 14-й пакет санкций против России из-за задержки со стороны Германии. Берлин все еще не утвердил новый санкционный пакет, несмотря на исключение спорного пункта, который Германия считала проблематичным. Об этом сообщили дипломаты ЕС, передает Reuters.

Переговоры по новому пакету санкций продолжаются уже более месяца. Среди предложенных мер – запрет на перевалку российского сжиженного природного газа и возложение ответственности на европейских операторов за нарушения санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

По словам дипломатов и источника Reuters, знакомого с ситуацией, спорный пункт был удален из итогового документа после критики со стороны Германии. Этот пункт требовал бы от экспортеров ответственности за действия партнеров в третьих странах, что сложно контролировать европейским компаниям.

Евросоюз регулярно ужесточает санкции против Москвы в ответ на военное вторжение в Украину, начавшееся в 2022 году. Однако эти усилия подрываются обходом санкций через третьи страны.

Источники сообщили, что обсуждение новых ограничительных мер против России продолжится 20 июня.

Ранее стало известно, что страны G7 продолжат вводить санкции против источников дохода РФ, включая сферу энергетики и добывающие мощности страны. Представители стран блока также приветствовали решение ЕС направлять прибыль от российских суверенных активов в пользу Украины.

23 февраля Совет ЕС утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В списки попали физические и юридические лица, а также иностранные компании, которые, по мнению ЕС, поддерживают военно-промышленный комплекс России.