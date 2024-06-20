Китай призвал Канаду перестать «сеять раздор и конфронтацию» в Южно-Китайском море. Заявление прозвучало на фоне совместных морских маневров Канады и КНР вокруг спорных островов в акватории.

«Канада неоднократно посылала военные корабли и вертолеты для демонстрации своей силы в Южно-Китайском море под предлогом защиты свободы судоходства и пролета», — подчеркнули в посольстве КНР в Оттаве и призвали прекратить эту практику.

17-18 июня Канада присоединилась к совместному с Филиппинами, США и Японией патрулированию спорных территорий в Южно-Китайском море. Акватория в последнее время стала очагом напряженности в отношениях между Манилой и Пекином.

Хотя канадский военно-морской флот регулярно участвует в миссиях под эгидой США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Южно-Китайское море, это первый случай, когда Оттава напрямую участвует в многостороннем патрулировании. Участие канадских кораблей приобретает особое значение в свете недавних противостояний с участием Филиппин и Китая из-за спорных островов.

Филиппины и ее союзники решили провести совместную миссию после того, как Китай агрессивно препятствовал заходу филиппинских кораблей в спорный район Второй отмели Томаса. В ходе стычки между двумя сторонами пострадали по меньшей мере восемь филиппинских моряков, а один из них потерял большой палец.

Филиппины обвинили Пекин в «незаконных и агрессивных» действиях. 18 июня правительство Канады также осудило «использование Пекином водяных пушек, опасных маневров и тарана филиппинских судов» на спорных участках Южно-Китайского моря.

Манила проводила совместное патрулирование с США, Австралией и Японией. Однако для Канады это первый подобный опыт, который, похоже, еще сильнее углубит пропасть в отношениях между Оттавой и Пекином. Связи двух стран и до этого нельзя было назвать идеальными, учитывая инцидент с задержанием в Канаде китайских бизнесменов в 2020 году и ответные меры КНР.