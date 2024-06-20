Израиль продолжает вторжение в самый южный город Газы. В ночь на 20 июня израильские танки при поддержке военных самолетов и беспилотников продвинулись вглубь западной части Рафаха. В результате ночных ударов, по словам местных жителей и палестинских медиков, погибли как минимум восемь человек.

Как пишет агентство Reuters, танки вошли в пять районов после полуночи. По словам местных жителей, израильские военные открыли огонь по палаткам перемещенных лиц в районе Аль-Маваси на западе Рафаха.

Жители города также сообщили, что израильские военные взорвали несколько жилых домов в западном Рафахе.

В результате отдельного ракетного удара по югу Газы погибли еще 12 жителей эксклава. Целью атаки стала колонна грузовиков с гуманитарной помощью в

районе КПП Керем Абу Салим на шоссе Салахуддина к северо-востоку от Рафаха.

Помимо южного направления Израиль также направил колонну танков в район Зейтун на севере сектора. Местные жители сообщили о сильном огне из танков и военных самолетов. В другом городе Газы, Шейх-Радван, в результате авиаудара Израиля погибли четыре палестинца, в том числе ребенок, сообщили медики.

В самом южном городе Газы до начала израильского вторжения проживало более 1,3 млн человек. Сейчас, спустя полтора месяца боев, по оценке ООН, в городе остались около 100 тыс. человек.

По данным Washington Post, Израиль в ближайшие недели полностью оккупирует весь Рафах и Филадельфийский коридор на границе с Египтом. После этого израильские военные организуют постоянный контроль территории и перебросят часть военных на север, чтобы начать военную операцию против «Хезболлы», пишет издание. 18 июня израильские военные сообщили, что утвердили план наступления на Ливан, а глава МИД страны Исраэль Кац отметил, что правительство близко к тому, чтобы согласовать операцию против «Хезболлы».