Россия и Северная Корея заключили договор о сотрудничестве, предусматривающий взаимную помощь в обходе санкций, наложенных другими странами. Текст договора, подписанного Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в Пхеньяне, опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи. В документе также указано на обязательства по оказанию военной помощи друг другу.

В случае введения санкций против России или Северной Кореи, стороны обязуются предпринимать практические шаги для снижения рисков, устранения или минимизации воздействия таких мер на взаимные экономические связи, физических или юридических лиц и их имущество.

Договор также предусматривает меры по ограничению распространения информации, которая может быть использована третьими сторонами для введения и усиления санкций.

Под односторонними принудительными мерами подразумеваются санкции, введенные отдельными государствами. Эти положения не распространяются на санкции, наложенные Советом безопасности ООН.

Россия, являясь членом Совета безопасности ООН, голосовала за санкции против Северной Кореи из-за ее ядерной программы. Однако после российского вторжения в Украину Москва неоднократно обвинялась в нарушении этих санкций. Хотя Россия официально отрицает нарушения, Путин заявил, что считает санкции против Северной Кореи устаревшими и будет добиваться их отмены.

В договоре указано, что стороны договорились оказывать друг другу «военную и иную» помощь в случае вооруженного нападения на одну из них.