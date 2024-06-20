ПОЛИТИКА
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Экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж
Момент, как двое активистов экологического движения Just Stop Oil распыляют оранжевую краску на Стоунхендж, чтобы привлечь внимание правительства Великобритании к проблемам экологии. Археологический памятник возрастом около 5000 лет является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сообщается, что активисты были арестованы. #Стоунхендж #ЮНЕСКО #JustStopOil
Экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж / Others
20 июня 2024 г.
Истории
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