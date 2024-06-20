Экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж

Момент, как двое активистов экологического движения Just Stop Oil распыляют оранжевую краску на Стоунхендж, чтобы привлечь внимание правительства Великобритании к проблемам экологии. Археологический памятник возрастом около 5000 лет является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сообщается, что активисты были арестованы. #Стоунхендж #ЮНЕСКО #JustStopOil