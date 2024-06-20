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В РФ призвали к защите от вернувшихся с войны в Украине
Депутат Госдумы РФ Нина Останина призвала российские власти принять меры для защиты граждан от бывших заключенных, которые возвращаются с войны в Украине
В РФ призвали к защите от вернувшихся с войны в Украине
В РФ призвали к защите от вернувшихся с войны в Украине / Photo: Reuters
20 июня 2024 г.

Депутат Государственной Думы РФ Нина Останина, председатель комитета по вопросам семьи, материнства и детства, призвала российские власти принять меры для защиты граждан от бывших заключенных, которые возвращаются с войны в Украине после помилования. Останина отметила, что многие из них вновь совершают преступления.

Ее заявление стало реакцией на убийство 12-летней девочки в Кемеровской области, предположительно совершенное вернувшимся с войны человеком. Преступление отличалось особой жестокостью.

В интервью «Газете.ру» Останина выразила беспокойство, что количество подобных преступлений может возрасти, так как вернувшиеся с войны бывшие преступники не адаптированы к мирной жизни, а правоохранительные органы не обладают необходимыми механизмами для их контроля.

«Сначала эти люди чувствовали себя преступниками, а теперь они герои. И вот это ощущение героя сказываться будет и на возвращении этих людей в гражданское общество», - сказала депутат.

Останина предложила депутатам Государственной Думы разработать законопроект о контроле за бывшими заключенными, вернувшимися из зоны боевых действий. Этот контроль, по е мнению, должен включать регулярное наблюдение за их поведением и перемещениями, а также помощь в трудоустройстве и социализации.

19 июня в Кузбассе был задержан подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы. Он был ранее судим как минимум шесть раз, в том числе за убийство.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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