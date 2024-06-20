Джордан Барделла, лидер «Национального объединения» (RN), заявил, что не согласится на должность премьер-министра, если его ультраправая партия не получит абсолютного большинства в парламенте. Свое решение он объяснил тем, что без большинства у него не будет свободы действовать «в повседневной жизни французов» так, как он считает нужным.

Ранее Ле Пен заявила, что 28-летний Барделла будет кандидатом от партии на пост премьер-министра после двух туров голосования 30 июня и 7 июля.

«Если завтра я буду в состоянии быть назначенным в [офис премьер-министра], Матиньон, и у меня не будет абсолютного большинства, потому что французы не дали мне абсолютного большинства, тогда я откажусь от назначения», — заявил Барделла.

«Я говорю французам, что для того, чтобы действовать, мне нужно абсолютное большинство. Премьер-министр с относительным большинством не может ничего изменить»‎, — отметил политик.

Опросы показывают, что RN может победить на внеочередных парламентских выборах, объявленных Эммануэлем Макроном, и получить более 30% голосов. Ранее партия победила на выборах в Европейский парламент в начале этого месяца.

Однако пока, судя по опросам, RN под руководством Марин Ле Пен не сможет добиться абсолютного большинства в Национальном собрании, состоящем из 577 мест. Партии придется объединяться с другими силами, в частности, с некоторыми центристами.

Некоторые опросы показывают, что центристская партия Макрона «Возрождение», потерявшая парламентское большинство в 2022 году, может сократиться до небольшой группы от 70 до 100 депутатов, при этом RN получит 195–245 мест, а левый альянс «Новый народный фронт» — 190–235.

Президент может назначить любого премьер-министра по своему выбору, но на практике, чтобы избежать свержения нового правительства вотумом недоверия, президент неизменно выдвигает кандидатуру того, кто пользуется поддержкой большинства в парламенте.