Блок БРИКС, куда входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, Южная Африка, Эфиопия, Египет, Иран и ОАЭ, планирует создать собственную платежную систему и представить ее уже в октябре этого года. Об этом 19 июня заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, презентовать новую платежную систему страны блока будут на предстоящем саммите лидеров БРИКС — он пройдет 22–24 октября в Казани.

В марте БРИКС начала работу над созданием платежной системы на основе блокчейна и цифровых технологий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы считаем, что создание независимой платежной системы БРИКС — важная цель на будущее, которая будет основана на таких современных инструментах, как цифровые технологии и блокчейн. Главное — убедиться, что это удобно для правительств, простых людей и бизнеса, а также экономически выгодно и свободно от политики», — подчеркнул тогда Ушаков.

Сергей Рябков также подчеркнул, что процесс расширения объединения не должен быть «‎взрывообразным»‎. По его словам, заинтересованность во вступлении в блок выразили более 30 государств. Россия ожидает скорое вступление в блок Таиланда и Беларуси.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о заинтересованности Анкары во вступлении в БРИКС. Рябков уточнил, что это «замечено и зафиксировано».

Дипломат прояснил и судьбу заявки Саудовской Аравии: в прошлом году королевство также выражало заинтересованность во вступлении в БРИКС. Однако в январе текущего года саудовский МИД сообщил, что Эр-Рияд пока не определился со своей заявкой. Замглавы МИД РФ отметил, что власти Саудовской Аравии пока не завершили внутренние процессы для вступления в блок.

Главное же препятствие для вступления в БРИКС для любой страны, как подчеркнул Рябков, — участие в санкциях США и других стран Запада.