Пресс-секретарь израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что цель уничтожения ХАМАС недостижима. Его высказывание резко контрастирует с задачами, заявленными премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Последний неоднократно подчеркивал, что война в секторе Газа продолжится до полного «уничтожения» палестинского движения.

Спор об осуществимости задач войны в очередной раз подчеркивает напряженность между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и высшим военным руководством. «ХАМАС - это идея, укоренившаяся в сердцах людей. Кто думает, что мы можем уничтожить ХАМАС, ошибается», — сказал Хагари. Он также предупредил, что «если правительство не найдет альтернативы - [ХАМАС] останется» в Газе.

В ответ офис Нетаньяху заявил, что кабинет безопасности определил одной из целей войны уничтожение военных и управленческих возможностей ХАМАС. Позднее пресс-служба армии Израиля поспешила загладить спор, заявив, что военные привержены заявленным целям войны правительства. В ведомстве уточнили, что Хагари говорил об «искоренении ХАМАС как идеологии и идеи». «Любые другие утверждения вырывают слова из контекста», — добавили в армии.

Ранее Хагари упоминал, что создание израильским правительством альтернативы ХАМАС позволило бы усилить давление на палестинскую группировку. Министр обороны Йоав Галант также призвал Нетаньяху определиться с планами послевоенного управления Газой, предупреждая, что неспособность найти замену ХАМАС подорвет военные достижения Израиля.

В последние дни возникли и другие признаки трений между военными и Нетаньяху, в том числе из-за «тактических пауз» в боях на одной из дорог на юге Газы. Лидер партии «Единый национальный лагерь» и экс-министр обороны Израиля Бени Ганц на прошлой неделе вышел из чрезвычайного военного правительства после того, как премьер отказался представить послевоенный план до установленного им срока. После серии скандалов Нетаньяху раскритиковал израильскую армию, сказав: «У нас есть государство с армией, а не армия с государством».