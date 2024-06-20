Южная Корея рассмотрит возможность поставок оружия Украине после заключения соглашения о сотрудничестве и обороне между Россией и Северной Кореей. Об этом заявил советник по национальной безопасности Чан Хо Чжин на пресс-конференции, передает агентство «Рёнхап».

«Правительство выражает серьезную озабоченность и осуждает подписание соглашения», — отметил Чан. Он подчеркнул, что любое сотрудничество, прямо или косвенно способствующее военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Южная Корея, один из крупнейших в мире поставщиков вооружений, до сих пор не поставляла оружие в Украину. Президент России Владимир Путин недавно заявил, что ценит это в отношениях между странами. Однако несколько мировых СМИ сообщали, что южнокорейские снаряды могли поставляться в США для дальнейшей отправки в Украину.

Неназванный источник в офисе президента Южной Кореи отказался подтвердить или опровергнуть пересмотр вопроса о поставках оружия.

«О конкретных мерах будет сообщено позже. Мы не хотим раскрывать планы заранее и хотим увидеть реакцию России», — сказал он журналистам.

Ранее Россия и Северная Корея подписали стратегический договор, который включает пункт о взаимной обороне, что Путин назвал «прорывом». На встрече с лидером КНДР Путин также отметил, что Москва «не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР в связи с подписанным сегодня договором».

Ким в ответ назвал Путина «дорогим другом корейского народа» и сказал, что его страна «выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству» в связи с войной в Украине.

Путин заявил, что РФ ценит «последовательную и непоколебимую» поддержку и призывает к пересмотру режима санкций ООН, который запрещает поставки и закупки оружия у КНДР.