Президент Румынии Клаус Йоханнис официально объявил о своем выходе из гонки за пост генерального секретаря НАТО, что открыло путь для главы правительства Нидерландов Марка Рютте. Об этом стало известно на заседании Высшего совета национальной обороны (CSAT).

Во время заседания Йоханнис сообщил, что в конце прошлой недели уведомил своих союзников по НАТО о решении снять свою кандидатуру. Он также попросил членов Совета выразить свое мнение относительно кандидатуры Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО. Участники заседания единогласно высказались в поддержку нидерландского премьер-министра.

65-летний Йоханнис, который ранее заявлял о своих намерениях бороться за высший пост в альянсе, подчеркивал свою принадлежность к восточному флангу НАТО. Однако его кандидатуру открыто поддержала только Венгрия, которая недавно сняла свои возражения против назначения Рютте.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что больше всего шансов на назначение преемником имеет Рютте.

В апреле Турция официально выразила поддержку кандидатуре Марка Рютте на должность Генерального секретаря НАТО. Это заявление было сделано после встречи Рютте с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, где обсуждались вопросы международной безопасности и будущего НАТО.

Встреча, состоявшаяся во дворце Вахдеттин, подтвердила стратегическое партнерство в рамках альянса. В своем выступлении Марк Рютте подчеркнул, что «южный фланг НАТО и Турция в частности имеют критическое значение для безопасности альянса и его лидерского потенциала».

Турция, в свою очередь, выразила уверенность в том, что Рютте внесет значительный вклад в усилия НАТО, направленные на обеспечение мира и стабильности как в регионе, так и в мире в целом.