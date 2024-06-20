Выжившая при авиаударе по харьковскому гипермаркету: меня отбросило под витрину волной

Выжившая при авиаударе по харьковскому гипермаркету: меня отбросило под витрину волнойВыжившая при авиаударе по строительному гипермаркету в Харькове 25 мая рассказала о моменте взрыва. Российские войска ударили по «Эпицентру» днем. Тогда 19 человек погибли, среди них двое детей. Еще более 40 получили ранения. По данным прокуратуры, только за этот год армия РФ сбросила на Харьков более 50 планирующих бомб. #Харьков #Эпицентр #Украина