Количество погибших во время ежегодного паломничества, проходившего в условиях невыносимой жары в Саудовской Аравии, превысило 1000 человек.

В среду арабский дипломат сообщил агентству AFP, что число погибших среди египтян увеличилось до «как минимум 600», по сравнению с более чем 300 накануне, в основном из-за невыносимой жары.

Дипломат также добавил, что египетские чиновники в Саудовской Аравии получили «1400 сообщений о пропавших без вести паломниках», включая 600 погибших.

В Мекке температура в воскресенье достигла почти 43°C. Ежегодный хадж, один из пяти столпов ислама, привлек в этом году 1,8 млн паломников со всего мира. Многие обряды проходят под открытым небом в Мекке и окрестной пустыне.

Саудовские власти приняли меры для охлаждения воздуха и помощи паломникам, однако ученые предупреждали, что жаркая погода создаст риски для здоровья из-за изменения климата.

Волна жары также привела к гибели туристов в Греции и вынудила Нью-Йорк готовиться к аномальной жаре на этой неделе - температура в мегаполисе может превысить 37°C. Ученые прогнозируют, что 2024 год может стать самым жарким годом в истории.