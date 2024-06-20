В результате шторма, обрушившегося на Москву 20 июня, погибли два человека и около десяти пострадали. Как сообщили оперативные службы, одного человека раздавило деревом в парке, а другой погиб, упав вместе со строительными лесами.

С самого утра парки города были закрыты, а власти призвали жителей оставаться дома. В связи с погодными условиями был объявлен оранжевый уровень опасности.

Шторм начался днем, и очевидцы в социальных сетях публиковали видео с сорванными рекламными щитами, поваленными деревьями и ливнем. В регионе также наблюдались воронки смерчей.

По официальным данным, к двум часам дня в Москве из-за шторма пострадали девять человек, были повалены 23 дерева и повреждены восемь автомобилей. В Подмосковье ураган повалил около 200 деревьев, повредил 26 машин и привел к травмам у одного человека. Скорость порывов ветра достигала 25 метров в секунду.

Погодные предупреждения действуют и в других регионах России, а также в некоторых европейских странах. Штормовое предупреждение было объявлено в Киеве, а с пятницы оно будет действовать в восточных районах Чехии.