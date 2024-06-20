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Правящая партия Азербайджана призывает к роспуску парламента
«Ени Азербайджан» единогласно поддержала инициативу депутатов обратиться к президенту с предложением распустить парламент
Правящая партия Азербайджана призывает к роспуску парламента
Азербайджанский парламент / Фото: Милли Меджлис / Others
20 июня 2024 г.

В четверг, 20 июня, на очередном заседании правления правящей партии «Ени Азербайджан» было принято единогласное решение о выдвижении инициативы со стороны депутатов Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии обратиться к президенту Азербайджана с предложением о роспуске законодательного органа. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Заместитель председателя - руководитель Центрального аппарата партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов отметил, что парламентские выборы, запланированные на ноябрь 2024 года, совпадают с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) и других международных мероприятий.

«Следует учитывать целесообразность полноценной работы парламента в этот период, — подчеркнул Будагов. — Во имя интересов государства Милли Меджлис должен выступить с инициативой роспуска парламента и проведения выборов раньше запланированного срока».

По итогам заседания было принято единогласное решение рекомендовать депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, обратиться к президенту Азербайджана с предложением о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.

Согласно Конституции Азербайджана, право роспуска парламента и назначения выборов принадлежит президенту. Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, избираемых сроком на пять лет. Действующий созыв был сформирован по итогам внеочередных выборов 9 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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