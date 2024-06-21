На кону будущее Франции

Досрочные парламентские выборы пройдут во Франции 30 июня. Лидер страны Эммануэль Макрон решил провести их после разгрома его партии «Возрождение» на выборах в Европарламент и убедительной победы крайне правых из «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Предстоящие выборы очень важны для французов, поскольку на кону будущее правительства, политический курс страны и состав парламента.

На фоне происходящего страну захлестнули многотысячные митинги, которые организовывают левые силы. Накануне они объединились в «Новый народный фронт», куда вошли социалисты, коммунисты, экологи и партия «Неподчинившаяся Франция». Самая многочисленная акция, собравшая более 250 тысяч человек, прошла в Париже. На демонстрации некоторые активисты выходят с палестинской атрибутикой.

В результате были задержаны десять человек, несколько полицейских пострадали. К предвыборной гонке присоединился и экс-президент Франсуа Олланд, прослывший самым непопулярным из всех французских лидеров. Он планирует пойти на выборы в департаменте Коррез от левого блока Жана-Люка Меланшона.

Фланг левых планирует на выборах противостоять «расистскому проекту крайне правых», а также позиционирует себя в качестве альтернативы правящей партии Эммануэля Макрона.

Опросы общественного мнения предрекают победу крайне правым из «Национального объединения», они могут получить 35% голосов. Накануне к ним присоединились правоцентристы от партии «Республиканцы». За это ее главу Эрика Сиотти даже исключили из партии, однако несмотря ни на что он продолжил исполнять свои обязанности, заявив, что будет отстаивать лидерство в суде.

Альянсу центристов «Вместе», куда входит партия Эммануэля Макрона «Возрождение», опросы общественного мнения предрекают около 19% голосов. Опередить их могут не только крайне правые, но и левые, которые могут получить 26% голосов.

Макрон не уйдет

Вне зависимости от итогов голосования, президент Франции Эммануэль Макрон останется на своем посту. Об этом, к слову, заявила и Марин Ле Пен. Политик сообщила, что «уважает государственные институты и не призывает к институциональному хаосу», поэтому не будет добиваться отставки президента в случае победы ее партии на выборах.

При этом, по словам Ле Пен, «Национальное объединение» готово сформировать кабинет министров в случае своей победы.

В истории страны уже были примеры, когда президент, представляющий один фланг, был вынужден работать с представителями противоположного, это называется «сосуществование». Так, в 1986 и 1993 годах левый Франсуа Миттеран работал с правыми премьерами — Жаком Шираком и Эдуардом Балладюром. Став президентом, Ширак управлял страной с премьером-социалистом Лионелем Жоспеном.

Если победят крайне правые из «Национального объединения», то во Франции появится самый молодой премьер-министр в истории — 28-летний Жордан Барделла. Очевидно, что в этом случае у Макрона могут возникнуть серьезные проблемы с принятием законов, учитывая, что новый кабмин будет не столь послушным.

Результат выборов в Европарламент стал пощечиной Макрону от французов, считает старший научный сотрудник Сектора социально-экономического развития и миграционных процессов ИМЭМО РАН Арина Преображенская.

«Итоги выборов в Европарламент во Франции ознаменовали начало политического кризиса. Между тем итоги прошедшего голосования были вполне ожидаемы. В кампании преобладала национальная тематика, основные пункты озабоченности граждан – покупательная способность и иммиграция – сыграли против Макрона», — пояснила политолог.

Эксперт добавила, что за все годы существования Пятой Республики провал на выборах на европейском или местном уровнях не становился причиной роспуска парламента.

«Функционирование политических институтов во Франции было рассчитано на существование четко очерченного парламентского большинства и противостоящей ему оппозиции. Но из-за фрагментации общества и множественных общественных расколов партийно-политическая система постепенно превратилась из двухпартийной в трехцентричную», — добавила специалист.

Три возможных сценария

Так что президент Макрон захотел провести досрочные выборы чтобы получить более комфортное большинство. Расчет французского лидера такой: на выборах в Европарламент оппозиция обычно показывает лучшие результаты, чем на местных, поскольку работа европейских институтов мало заботит обычных французов.

Команда Макрона будет стараться максимально дискредитировать крайне правых, показав их неспособными решать проблемы страны. К тому же в каждом избирательном округе Франции существует политическая традиция, которая складывалась десятилетиями, поэтому «Национальному объединению» будет не просто переломить ситуацию и тем более добиться абсолютного большинства.

Немаловажную роль играет и то, что нынешняя избирательная кампания проходит столь стремительно.

Макрон, вероятно, планировал воспользоваться отсутствием единства среди своих соперников, однако они начали стремительно объединяться в союзы. К тому же, если раньше крайне правые были нерукопожатными, то теперь они стали системообразующей партией, расширяющей как свое географическое, так и социо-демографическое влияние.

Рост числа избирателей среди молодежи связывают с тем, что во главе партии стоит Барделла. Например, в сети Tik Tok у него свыше 1,6 млн подписчиков — больше, чем у любого другого французского политика.

По итогам досрочных парламентских выборов во Франции возможны три возможных сценария. Первый — маловероятен: союз, в который входит партия президента Макрона получает более комфортное большинство или же сохраняет нынешнее число депутатов.

Второй — на выборах побеждают крайне правые из «Национального объединения», в результате премьером становится Барделла и формирует правительство. В стране наступает период «сосуществования». Но крайне правым придется очень сложно, поскольку свобода их действий будет ограничена. В зоне ответственности президента все «глубинное государство»: внешняя и оборонная политика, Сенат, администрация и Конституционный совет. К тому же Макрон приложит все усилия для того, чтобы дискредитировать крайне правых в глазах французов.

Третий сценарий — крайне правые получат больше мест, чем сейчас. Однако договориться о формировании коалиции будет крайне сложно и тогда Франции грозит серьезный политический кризис.