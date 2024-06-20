По меньшей мере 1800 сотрудников правоохранительных органов США были обвинены в преступлениях, связанных с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних в период с 2005 по 2022 год. Причем многим из этих полицейских удалось избежать тюремного заключения.

Среди 17 700 полицейских, обвиненных в уголовных преступлениях за эти годы, каждому десятому было предъявлено обвинение в преступлении, связанном с сексуальным насилием над детьми, сообщает американская газета The Washington Post (WP), которая провела собственное расследование.

Отмечается, что 99% обвиненных были мужского пола, при этом 66% офицеров к моменту задержания имели стаж работы более пяти лет. В статистике приводится, что 47 арестованных полицейских занимали должности начальников полиции, главных шерифов или иные руководящие посты.

Согласно информации, зачастую подобные правонарушения оставались незамеченными общественностью и не рассмотренными рамках американской системы уголовного правосудия. В результате почти 40% осужденных офицеров не были приговорены к тюремному заключению.