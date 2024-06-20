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В Таджикистане запретили «чуждую одежду»
Президент Таджикистана инициировал, а парламент утвердил поправки, запрещающие ношение и продажу одежды, не соответствующей национальной культуре
В Таджикистане запретили «чуждую одежду»
Фото: Reuters / Others
20 июня 2024 г.

В Таджикистане приняли поправки к законам о регулировании праздников и обрядов, запрещающие ношение одежды, не соответствующей национальной культуре. Поправки были инициированы президентом Таджикистана и утверждены парламентом страны, пишет «Азия плюс».

За несоблюдение закона предусмотрен штраф, однако не указано, какие именно виды одежды считаются «чуждыми национальной культуре» и запрещены к продаже и ношению.

В сообщении говорится: «Эти положения закона вызвали в обществе дискуссии и споры. Некоторые жители жалуются, что власти останавливают на улицах женщин в хиджабе и требуют, чтобы они сняли его или носили как платок».

Также законопроект запрещает детям ходить по домам во время праздников Ураза и Курбан-байрам, что в Таджикистане называется «идгардак».

В 2017 году религиозные ведомства Таджикистана впервые выступили против «идгардака», заявив, что этот праздник не упоминается в религиозных хадисах и опасен для детей, так как они ходят в незнакомые места, перебегают дороги и заходят в высокие здания.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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