В оперативном штабе Краснодарского края сообщили о массированной атаке на Темрюкский район, Ейский и Северский районы. В Темрюкском районе обломки дрона упали на гостевой дом в поселке Волна, постояльцы были эвакуированы, никто не пострадал.

В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом «Южный». По предварительным данным, в результате падения обломков беспилотника пострадали четыре человека. Позже губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что один из сотрудников котельной погиб.

В Северском районе беспилотник упал на территории Ильского НПЗ, повредив хозяйственные сооружения и административные здания. Пожар на площади 50 кв. метров был потушен. Пострадали два человека.

В Ейском районе, где находится военный аэродром, власти сообщили об успешном отражении атаки, разрушений и пострадавших нет.

Взрывы также слышали жители Новороссийска и Волгограда, сообщает Astra. Телеграм-канал опубликовал видео предполагаемой атаки беспилотника в Волгограде.

В аннексированном Севастополе, по словам назначенного Россией главы города Михаила Развожаева, сбиты четыре беспилотника, в районе Монастырского шоссе загорелась трава. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что один дрон был уничтожен над территорией Клинцовского района, пострадавших и разрушений нет.

Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 70 беспилотников над аннексированным Крымом и акваторией Черного моря, 43 — над Краснодарским краем, одного — над Волгоградской областью. Также в северо-западной части Черного моря были уничтожены шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.