Если Южная Корея отправит летальное оружие Украине, это будет «большой ошибкой» и «‎ответ ей не понравится»‎, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин. Если слова стали реакцией на заявления из Сеула о возможности поставить вооружения Киеву. В свою очередь, Южная Корея допустила такой вариант в ответ на подписание Россией и Северной Кореей пакта о взаимной обороне.

«Если Южная Корея поставит оружие Украине, ответ ей не понравится. Я надеюсь, что они этого не сделают, это было бы большой ошибкой», — сказал Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

19 июня лидеры КНДР и РФ подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предполагает взаимную защиту в случае нападения третьих сторон. Также страны намерены расширять и укреплять военное сотрудничество. Ранее США и Япония утверждали, что Пхеньян поставил России более 1 млн боеприпасов советского времени для использования против Украины. В КНДР отрицали такие поставки.

Путин утверждает, что договор о защите с Пхеньяном носит «оборонительный характер». Он отметил, что северокорейские военные не будут участвовать в «‎специальной военной операции»‎ (так российские политики называют войну против Украины).

Однако Сеул резко раскритиковал это соглашение, президент Южной Кореи Юн Сук Ёль назвал его «абсурдным» и допустил отправку летальных вооружений Киеву.

До сих пор между РФ и Южной Кореей было негласное соглашение: Южная Корея поставляла Киеву только нелетальную помощь — в основном это были каски, лекарства, бронежилеты. Россия же в ответ не поставляла КНДР передовые технологии для оружейной промышленности. К тому же в Южной Корее действует закон о внешней торговле, который запрещает экспорт оружия, кроме как «в мирных целях».

Если Сеул будет напрямую поставлять Киеву оружие, это станет радикальным изменением давней политики страны экспортировать оружие только в страны, находящиеся в состоянии мира. Хотя на деле южнокорейские боеприпасы и ранее попадали в Украину через третьи страны, такие как США.