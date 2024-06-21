Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что Москва готова к мирным переговорам с Украиной в любое время и в любом месте. Однако, если украинские власти ультимативно потребуют вывода войск РФ с оккупированных украинских территорий в качестве условия мирного диалога, то переговоров не будет, следует из заявления российского лидера.

«На основе тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров, почти полутора месяцев переговоров в Стамбуле и Минске, мы готовы продолжить наш диалог с украинской стороной. И неважно, где они состоятся — в Минске, Стамбуле или Швейцарии. Хоть завтра», — подчеркнул Путин на пресс-конференции в столице Вьетнама Ханое.

Президент также признал, что заранее знает: на Западе не примут его «мирный план» по Украине. При этом он задался вопросом: почему никто не раскритиковал «ультиматум» Украины, содержащий условия, неприемлемые для РФ. Среди этих «ультимативных», как назвал их Путин, условий — прекращение военных действий, вывод российских войск на границы 1991 года, то есть полная деоккупация всех украинских земель, включая Крым.

На той же пресс-конференции во Вьетнаме Путин заявил, что рассматривает возможность изменения ядерной доктрины России, поскольку «противники» Москвы разработали малые сверхмощные взрывные устройства.

В ходе визита в Ханой Путин подписал не менее десятка соглашений со своим вьетнамским коллегой, включая предложение о поставках российского ископаемого топлива во Вьетнам. С 2022 года Россия отчаянно ищет рынки сбыта для своих углеводородов, после того, как ЕС резко сократил закупки нефти и газа. Новым направлением для сбыта газа стал Китай, которому Россия продает сырье со значительной скидкой. Теперь, очевидно, рынок расширится и на Вьетнам.

Путин и президент Во Тхи Ань договорились о дальнейшем сотрудничестве в области образования, науки и технологий, разведки нефти и газа и экологически чистой энергии. Обе страны также согласились разработать дорожную карту для центра ядерных наук и технологий во Вьетнаме.

Поездка президента РФ в Ханой вызвала резкий упрек со стороны посольства США во Вьетнаме. Дипмиссия заявила: «ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны и иным образом позволять ему нормализовать свои злодеяния».

Если президенту России будет позволено свободно путешествовать, это «может нормализовать вопиющие нарушения Россией международного права», говорится в заявлении посольства.