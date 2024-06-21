БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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США запретили антивирус Касперского
Администрация Байдена внесла в черный список продукты «Лаборатории Касперского» из-за предполагаемых связей компании с российским правительством
США запретили антивирус Касперского
Reuters / Reuters
21 июня 2024 г.

Белый дом ввел запрет на использование продукции «Лаборатории Касперского» и ее распространение в США.

«Лаборатория Касперского» больше не сможет, среди прочего, продавать свое программное обеспечение в США или предоставлять обновления для уже используемого программного обеспечения», — уточнили в американском Минторге.

Ранее ведомство опубликовало расследование о деятельности российской компании и пришла к выводу, что «продолжение деятельности «Лаборатории Касперского» в США представляет угрозу национальной безопасности из-за наступательных кибервозможностей российского правительства и его способности влиять на деятельность «Лаборатории Касперского» или направлять ее».

Глава Минторга Джина Раймондо подчеркнула: «Россия снова и снова демонстрировала, что у нее есть возможности и намерения использовать российские компании, такие как «Лаборатория Касперского», для сбора и использования в качестве оружия конфиденциальной информации США».

«Лаборатория Касперского» заявила, что Министерство торговли «приняло решение, основываясь на нынешнем геополитическом климате и теоретических опасениях», и пообещала «использовать все доступные с юридической точки зрения варианты для сохранения своих текущих операций и отношений».

В компании подчеркнули, что не занимаются деятельностью, «‎которая угрожала бы национальной безопасности США‎». При этом там отметили, что их продукты «‎внесли значительный вклад в защиту [США] от различных субъектов угроз, которые были нацелены на интересы США и их союзников».

Этот шаг стал первой подобной мерой против российской компании, хотя первые попытки Вашингтона запретить «‎Касперского» были еще при президентстве Дональда Трампа. Экс-президент в свое время поручил Минторгу расследовать, представляют ли определенные компании РФ угрозу национальной безопасности.

Хотя штаб-квартира «Лаборатории Касперского» находится в Москве, у нее есть офисы в 31 стране мира, она обслуживает более 400 млн пользователей и 270 тыс. корпоративных клиентов более чем в 200 странах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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