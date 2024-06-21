На улицах Торонто демонстрируют антимусульманское видео

Полиция Торонто начала расследование преступления на почве ненависти после того, как фургон с рекламными экранами транслировал антимусульманское видео. В ролике показаны молящиеся мусульмане, после чего зрителям задают вопрос о том, происходят ли эти сцены в Йемене, Сирии или Ираке, после чего появляется надпись: «Проснись, Канада. Вы находитесь в осаде». #Канада #Торонто #исламофобия #антиислам #фургон #видео #ролик