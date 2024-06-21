Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили двухпартийный законопроект о признании России «государством-спонсором терроризма». В настоящее время в этот список, согласно американскому законодательству, входят Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

Линдси Грэм в своем заявлении отметил, что этот шаг предоставит США дополнительные инструменты «для наказания президента России Владимира Путина за его действия в Украине и другие деструктивные деяния на международной арене».

«Путинская Россия является государством-спонсором терроризма, и давно пора официально признать это в соответствии с законодательством», - заявил республиканец.

Ричард Блюменталь, соавтор законопроекта, подчеркнул, что Россия «заслужила» свое место среди «государств-спонсоров терроризма за жестокую кампанию насилия и агрессии в Украине и бесчисленные зверства и преступления против человечности».

Законопроект предусматривает серьезные последствия, включая санкции для стран, сотрудничающих с Россией, расширение перечня товаров двойного назначения, которые не будут разрешены к экспорту в Россию, и значительное ограничение суверенитета РФ в американских судах.

В 2022 году Европарламент, Парламентская ассамблея ОБСЕ и несколько европейских государств уже признали Россию «государством-спонсором терроризма». Кроме того, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Россия названа «террористическим режимом».

В России тогда назвали этот шаг «антироссийской компанией».

«Данный недружественный шаг является частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом в отношении нашей страны, и не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом», - отметил представитель МИД РФ Олег Сыромолотов.