Белый дом в четверг объявил об ускорении поставок в Украину ракет-перехватчиков к системам противовоздушной обороны. С этой целью будут перенаправлены запланированные поставки другим союзным странам.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США приняли «трудное, но необходимое решение пересмотреть приоритеты ближайших запланированных поставок по программе зарубежных военных продаж другим странам». Он подчеркнул срочность в удовлетворении потребностей Украины. «Сейчас мы знаем, что Украина срочно нуждается в этих дополнительных возможностях», — заявил он.

Это решение последовало за заявлением президента Джо Байдена на прошлой неделе о возможной необходимости такого решения.

«Мы дали понять тем странам, которые ожидают от нас систем противовоздушной обороны в будущем, что им придется подождать, — заявил Байден. — Все, что у нас есть, будет отправлено в Украину, пока их потребности не будут удовлетворены».

США продолжают снабжать Украину постоянным потоком перехватчиков для систем противовоздушной обороны, в том числе к системам Patriot и NASAMS. Кирби отметил, что Киев срочно нуждается в большем числе противоракет из-за усиления российских ракетных и беспилотных атак на города и инфраструктурные объекты Украины, направленных на уничтожение энергетической системы перед зимой. Количество перехватчиков, которые будут отправлены, неизвестно, но предполагается, что это могут быть «сотни» ракет-перехватчиков к системам Patriot.

Поставки Украине будут приоритетными следующие 16 месяцев, затем страны, которых попросили подождать с поставками, начнут получать свои заказы. Кирби добавил, что этот шаг означает задержки для «ряда стран», но это изменение не повлияет на Тайвань и его потребности в самообороне перед лицом возможного конфликта с Китаем. По словам Кирби, другие страны «в целом понимают» ситуацию и «знают, насколько серьезны потребности Украины».