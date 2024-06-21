Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал понять, что Киев не стремится к прямым контактам с Россией, но ее участие во втором мирном саммите возможно по формату Черноморской зерновой инициативы.

В эфире телемарафона «Единые новости» Кулеба отметил, что «есть очень успешный опыт» переговоров по Черноморской зерновой инициативе, когда Украина вела переговоры с Турцией и ООН, а Турция и ООН вели переговоры с Россией.

«Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией – так слепилось соглашение», – пояснил Кулеба.

Он подчеркнул, что Киев «не имеет аппетита» к прямым контактам с РФ, учитывая «все ее преступления и стратегическую цель Москвы – уничтожение украинского государства».

На вопрос о том, есть ли какие-то гарантии, что следующее соглашение с РФ на мирном саммите не сорвется, как это произошло с Черноморской зерновой инициативой, Кулеба ответил, что термин «предохранители» – довольно условный, когда речь идет о России.

«Именно поэтому конечная победа должна заключаться в том, что будет создана реальность, в которой РФ будет не способна повторить нападение на Украину», – отметил Кулеба. Он также подчеркнул, что соглашение по безопасности с США и другими странами – это сигнал президенту РФ Владимиру Путину, что «он не дождется усталости в поддержке Киева».

Напомним, в марте 2022 года в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией в рамках попыток урегулировать конфликт после начала российского вторжения. На повестке дня были ключевые вопросы: прекращение огня, создание гуманитарных коридоров, территориальные претензии (включая статус Крыма и Донбасса), возможность нейтрального статуса Украины в обмен на гарантии безопасности, снижение военной активности и разоружение.

Хотя окончательного соглашения достигнуто не было, Стамбульские переговоры продемонстрировали готовность сторон к диалогу и стали шагом на пути к потенциальному урегулированию конфликта. Они также подчеркнули роль Турции как важного посредника в этой ситуации.