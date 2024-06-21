Правозащитная организация Human Rights Watch и норвежская организация Uyghur Hjelp сообщили, что власти КНР переименовали свыше 630 уйгурских поселений.

Вместо тюркских названий им даются китайские, отмечают правозащитники. Новые топонимы призваны удалить любые религиозные, исторические или культурные отсылки к уйгурской культуре.

С 2009 года власти КНР удалили любые упоминания о религии или культурных обычаях уйгуров, включая такие термины, как «ходжа» — это слово убрали из названий как минимум 25 деревень. Или «ханика» — тип суфийского религиозного здания — удалили из названий 10 деревень. Слово «мазар» означает святыня — его убрали из названий 41 деревни.

Власти Китая также изменили названия, которые ссылались на уйгурские ханства, республики или лидеров, существовавших до 1949 года, когда эти территории включила в свой состав КНР. В отчете говорится, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе больше не осталось деревень, в названиях которых есть слова «халифа» (правитель) или «месджит» (мечеть).

Уйгуры — это тюркская этническая группа, в основном проживающая в Синьцзяне. У них сложились непростые отношения с Пекином, который с 2009 года начал жестокие репрессии с целью подавить любые проявления тюркской идентичности и ислама.

В 2018 году деревня Ак Месджит («Белая мечеть») в округе Акту была переименована в деревню «Единства», говорится в отчете. В 2022 году деревня Дутар в уезде Каракакс, названная в честь традиционного уйгурского инструмента, была переименована в деревню Красного флага.

«Названия их [уйгурских] деревень служат не только историческими записями, но и воплощают связи сообщества, особую культуру города и ценности. Политика стирания и замены, навязанная государством, была направлена на то, чтобы оторвать уйгуров от их истории, культуры и цивилизации», — говорится в отчете.