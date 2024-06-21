Правительство ФРГ одобрило закупку дополнительных 105 танков Leopard A8 на сумму €2,9 млрд. Теперь нужно добиться одобрения бундестага. По данным агентства Bloomberg, глава Минобороны страны Борис Писториус попросил парламентариев одобрить покупку у франко-германского производителя KNDS. Ожидается, что бюджетный комитет парламента ФРГ даст зеленый свет до начала летних каникул в середине июля, уточняет издание.

Закупка станет крупнейшей частью многомиллиардной программы правящей коалиции по модернизации вооруженных сил страны — бундесвера. В марте 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о политике Zeitenwende («‎‎переходных времен») из-за полномасштабного вторжения России в Украину и поручил начать перевооружение немецкой армии. В дополнение к ежегодному оборонному бюджету в размере около €50 млрд правящая коалиция Шольца создала специальный фонд на сумму €100 млрд исключительно для модернизации вооруженных сил страны.

Некоторые из танков, которые будут поставляться партиями к 2030 году, будут развернуты для укрепления запланированной бригады в Литве в рамках усилий НАТО по укреплению восточного фланга Европы против потенциальной российской агрессии. Другие же поступят на вооружение рядовых сил бундесвера в ФРГ.

Последний заказ на танки дополняет заказ на 18 Leopard A8, который Германия разместила в прошлом году.

По словам одного из собеседников издания, покупка не покрывается ни специальным фондом Германии в размере €100 млрд для военных расходов, ни регулярным федеральным оборонным бюджетом на годы, начиная с 2025 года.

Танк Leopard производится компанией Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, а Rheinmetall AG поставляет пушки.

В мае 2023 года немецкие законодатели одобрили покупку 50 боевых машин пехоты Puma стоимостью €1,5 млрд. Контракт включает опцион еще на 61 дополнительную единицу, в результате бундесвер должен получить более 111 таких машин.