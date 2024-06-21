Евросоюз включит в 14-й пакет санкций меры против «‎теневого флота»‎ РФ, чтобы не допустить заход судов с российской нефтью в европейские порты. Об этом 19 июня сообщила глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

«Я приветствую сегодняшнее соглашение о 14-м пакете санкций ЕС против России. Этот пакет содержит несколько важных мер, за которые Нидерланды решительно выступали, включая решительное противодействие российскому теневому флоту и введение против него санкций», — написала дипломат в соцсетях.

По ее словам, благодаря этому пакету санкций российский «‎теневой флот»‎‎ будет лишен доступа к европейским портам и услугам. Это, в частности, должно серьезно помешать попыткам РФ перевозить нефть в третьи страны через порты ЕС, например, порты Греции и Кипра.

Глава голландского МИД уточнила: крайне важно продолжать работу над новыми санкциями ЕС, поскольку «это значительно замедлит военную машину Путина».

Агентство Reuters отмечает, что санкции включают запрет на реэкспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в территориальных водах ЕС — эта мера сильнее всего ударит по экономике Испании, которая в 2023 году стала крупнейшим реэкспортером СПГ в Европе. Однако новый пакет санкций никак не ограничивают импорт СПГ из России — аналогично блок сделал в санкционных пакетах 2022 года в отношении морских поставок российской нефти. Такие страны, как Венгрия, Болгария, Греция и Италия все еще закупают нефть из РФ морем.

Эксперты на рынке газа отмечают, что новый запрет на реэкспорт СПГ не окажет серьезного влияния на российские поставки, поскольку перевалка газа через порты ЕС в Азию составляет менее 10% от общего объема экспорта сжиженного газа из России. К тому же, РФ может поставлять газ в страны Азии и Европы напрямую, без реэкспорта.

ЕС также ввел ограничения в отношении трех российских проектов по СПГ и разрешил Швеции и Финляндии расторгнуть контракты с Россией по строительству терминалов СПГ и импорту сжиженного газа. В общей сложности в санкционный список ЕС добавлено 47 новых юридических лиц и 69 физических лиц, в результате чего их общее количество достигло 2200.