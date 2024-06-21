Израильские политики давно пытаются найти способы навсегда захватить оккупированный Западный берег. В конце мая израильская армия тайно передала значительные административные полномочия на оккупированном Западном берегу незаконным еврейским поселенцам из команды ультраправого министра финансов Бецалеля Смотрича.

В частности, Тель-Авив сообщил, что передает полномочия от военных чиновников служащим из министерства финансов во главе со Смотричем. Это радикальный министр, который сам проживает в незаконном поселении на палестинской территории, и активно призывает полностью захватить всю территорию к западу от берега.

Смотрич и его союзники давно хотели получить контроль над всем Западным берегом для расширения израильского суверенитета. Их конечная цель — установить прямой контроль над этой палестинской территорией. Усиление поселенцев на оккупированном Западном берегу устраняет любые препятствия для расширения незаконных поселений.

Майкл Сфард, израильский адвокат по правам человека, отметил: «Суть в том, что для любого, кто думал, что вопрос об аннексии [Западного берега] был туманным, этот приказ должен положить конец любым сомнениям. Этот приказ передает обширные области административной власти от военного командующего израильским гражданским лицам, работающим в правительстве».

Это последний переворот для Смотрича, который стал министром финансов после заключения коалиционного соглашения между его крайне правой политической партией и партией «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Гражданская администрация Израиля на оккупированном Западном берегу изначально должна отвечать за планирование и строительство в зоне C — это 60% оккупированных палестинских территорий, находящихся под полным Израиля. По идее, этот орган должен следить за соблюдением Соглашений Осло и не допускать строительство новых незаконных поселений. Однако на деле администрация и ранее потворствовала возведению новых строений, а теперь, под началом Смотрича, и вовсе ускорит темпы строительства.