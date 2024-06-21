Израильские атаки разрушили более 70% общественных объектов в Рафахе на юге Газы, сообщил мэр города Ахмед аль-Суфи.

«Более 70% общественных объектов и инфраструктуры разрушены в результате израильских атак», — сказал аль-Суфи в четверг.

Он отметил, что во вторник израильская армия взорвала десятки домов в районе Саудии в западном Рафахе.

«Израиль стремится превратить Газу в непригодную для жизни территорию, уничтожая переход Рафах и препятствуя поступлению гуманитарной и медицинской помощи», — предупредил мэр, добавив, что в палестинском анклаве может начаться голод.

В прошлом месяце израильская армия вторглась в Рафах и захватила переход, единственное окно палестинского эксклава во внешний мир, что еще больше ухудшило сложные гуманитарные условия в регионе.

Игнорируя резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня, Израиль столкнулся с международным осуждением за продолжающееся жестокое наступление на Газу.

С тех пор в Газе погибло почти 37,400 палестинцев, большинство из которых женщины и дети, и более 85,500 получили ранения.

Более восьми месяцев войны превратили значительные территории Газы в руины на фоне жесткой блокады, ограничивающей доступ к продовольствию, чистой воде и медикаментам.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде, который в своем последнем решении обязал Тель-Авив немедленно прекратить атаки в Рафахе, где до наступления израильской армии в мая находились более миллиона палестинцев.