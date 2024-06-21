В Амурской области потерпел крушение вертолет Robinson R-66, на борту которого находились пилот и три пассажира. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«Небольшой пятиместный Robinson R-66 разбился в Тындинском районе Амурской области. На борту было четыре человека. По предварительным данным, все погибли», - сказали в экстренных службах.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.

«По предварительным данным, утром 20 июня воздушное судно Robinson R-66 под управлением пилота и с находящимися на борту тремя пассажирами вылетело с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе Амурской области. Однако к назначенному месту не прибыло», - говорится в сообщении СК.

Согласно информации, предоставленной российским телеграм-каналом Mash, вертолет принадлежал частной компании «Меридиан» и пропал 20 июня. Поиски продолжались около суток. Погибшие были сотрудниками Амурского лесоперевалочного комбината, трое из которых не являлись гражданами России.