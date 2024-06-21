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Армения признала Палестину. Израиль негодует
МИД Армении назвал принцип «двух государств» единственным решением палестино-израильского конфликта и сообщил о признании Палестины
Армения признала Палестину. Израиль негодует
Никол Пашинян / Фото: Reuters / Others
21 июня 2024 г.

Министерство иностранных дел Армении объявило о признании Палестины в качестве независимого государства.

«Подтверждая свою приверженность международному праву, принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает Государство Палестина», — говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Армении подчеркнул, что принцип «двух государств» является единственным способом урегулирования палестино-израильского конфликта. «Армения искренне заинтересована в мире и стабильности на Ближнем Востоке, согласии еврейского и палестинского народов», — гласит заявление.

Ведомство также напомнило, что Ереван поддержал резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа, отметив катастрофическую гуманитарную ситуацию в палестинском эксклаве.

Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Армении после решения Еревана признать независимость палестинского государства. В заявлении израильского МИД говорится: «Вследствие признания Арменией Государства Палестина Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Армении в Израиле для объявления строгого выговора».

За последний месяц независимость Палестины признали Испания, Ирландия, Норвегия и Словения. В общей сложности суверенитет страны признали 147 из 193 членов ООН.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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