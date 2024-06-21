Компании, отправляющие оружие, детали, компоненты и боеприпасы израильским вооруженным силам, рискуют стать соучастниками серьезных нарушений международных прав и преступлений против человечества. Об этом говорится в коллективном обращении экспертов ООН, опубликованным офисом всемирной организации в Женеве.

В заявлении эксперты вновь призвали к немедленному прекращению поставок оружия и боеприпасов в Израиль.

«В соответствии с недавними призывами Совета по правам человека и независимых экспертов ООН к государствам прекратить продажу, передачу и переадресацию оружия, боеприпасов и другого военного оборудования Израилю, производители оружия, поставляющие оружие Израилю», — говорится в заявлении.

В список поставщиков оружия Тель-Авиву и, тем самым, соучастников военных преступлений эксперты отнесли американские и европейские компании, как BAE Systems, Boeing, Caterpillar, General Dynamics, Lockheed Martin, Rheinmetall AG, ThyssenKrupp и др. Всего более 20 наименований.

Эксперты ООН подчеркнули: указанные фирмы должны прекратить поставки оружия и боеприпасов, даже если они осуществляются по действующим экспортным лицензиям.

«Эти компании, отправляя оружие, детали, компоненты и боеприпасы израильским вооруженным силам, рискуют стать соучастниками серьезных нарушений международных прав человека и международного гуманитарного права», — отмечают подписанты письма.

Эксперты апеллируют к решению Международного Суда (МС), которое предписало израильским военным немедленно прекратить наступление в Рафахе после того, как инстанция признала риск геноцида.

«В этом контексте продолжение поставок оружия в Израиль может рассматриваться как сознательное содействие операциям, противоречащим международным правам человека и международному гуманитарному праву, и может привести к получению прибыли от такой помощи», — заключили эксперты.

Это письмо сильно противоречит риторике США, которые в последние дни обещали нарастить поставки оружия Израилю.