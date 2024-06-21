По данным Reuters, торговля между Германией и Китаем в первом квартале 2024 года составила 60 млрд евро, что оказалось меньше, чем 63 млрд евро, зафиксированных в торговле с США.

Опубликованные данные показывают, что в мае 2024 года немецкий экспорт в Китай сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как экспорт в США увеличился на 4,1%.

В это же время в пятницу начинается визит министра экономики ФРГ Роберта Хабека в Китай. Ожидается, что он будет обсуждать с китайскими чиновниками недавнее решение ЕС о введении пошлин на китайские электромобили.

По информации издания, Германия стремится смягчить ответные меры Пекина, которые могут негативно повлиять на немецкий экспорт в Китай.

Ранее сообщалось, что правительство Германии предпринимает усилия для предотвращения или смягчения новых пошлин Евросоюза на китайские электромобили.

С июля ЕС планирует ввести тарифы на импорт электромобилей из Китая. Расследование, начатое в прошлом году, предварительно заключило, что китайские аккумуляторные электромобили (BEV) получают «несправедливые субсидии», что приводит к конкурентному разрыву.

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент по экономике и комиссар по торговле заявил, что данная мера направлена не на закрытие рынка ЕС для китайских электромобилей, а на обеспечение честной конкуренции.