ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Путин: мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной
Москва готова к мирным переговорам с Украиной в любое время и в любом месте, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме. При этом он добавил, что если украинские власти ультимативно потребуют вывода войск РФ с оккупированных украинских территорий, то переговоров не будет. #Россия #Украина #Вьетнам #переговоры #война #мир #перемирие #договоренности #Путин
Путин: мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной / Others
21 июня 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us