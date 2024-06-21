Путин: мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной

Москва готова к мирным переговорам с Украиной в любое время и в любом месте, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме. При этом он добавил, что если украинские власти ультимативно потребуют вывода войск РФ с оккупированных украинских территорий, то переговоров не будет. #Россия #Украина #Вьетнам #переговоры #война #мир #перемирие #договоренности #Путин