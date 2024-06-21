Вооруженные силы Украины могут использовать поставляемое Соединенными Штатами оружие для ударов по любым военным объектам на территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер 20 июня.

«Способность открывать ответный огонь - вот на что направлена эта политика <...> Когда мы видим, что российские войска ведут огонь через границу, Украина может открыть ответный огонь по этим наземным силам, используя боеприпасы, предоставленные США», — заявил Райдер. Он подчеркнул, что действия украинской армии в данном случае являются «самообороной».

Пару дней назад в подобном ключе высказался помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Дело не в географии. Дело в здравом смысле, – сказал Салливан. – Если Россия атакует или собирается атаковать Украину со своей территории, то имеет смысл позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые бьют по ней через границу».

На фоне усиления российских ударов по Харьковской области в конце мая ряд стран разрешил Украине использовать предоставленное оружие для атак на военные объекты в России. В ответ Москва пригрозила США «фатальными последствиями» и возможностью «асимметричного ответа» Западу, как заявил президент РФ Владимир Путин.

Накануне Путин назвал удары Киева по территории РФ с использованием западного оружия «близкими» к акту «агрессии» и пригрозил: «Мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира».