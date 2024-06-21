21 июня 2024 г.
ПОЛИТИКА
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В Чили столкнулись грузовой и пассажирский поезда: двое погибших
В Сан-Бернардо в результате лобового столкновения грузового поезда и пассажирского состава погибли 2 машинистов, 9 человек, в том числе 4 граждан Китая, получили травмы. По предварительной информации, авария произошла во время неудачного скоростного маневра пассажирского поезда железнодорожной компании Чили (EFE). #Чили #СанБернардо #поезд #авария #жд #столкновение
В Чили столкнулись грузовой и пассажирский поезда: двое погибших / Others
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