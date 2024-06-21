Тысячи израильтян требуют провести досрочные выборы

В Аль-Кудсе (Иерусалим) и в Кесарии, рядом с резиденцией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, тысячи израильтян требовали провести досрочные выборы и как можно скорее осуществить обмен пленными с ХАМАС. Протестующие требуют от властей прекратить атаки на Газу, что закреплено в резолюции ООН. С 7 октября Израиль убил в Газе почти 37,5 тыс. мирных жителей, более 85,6 тыс. палестинцев получили ранения. #АльКудс #Палестина #Иерусалим #Кесария #протест #выборы #Израиль #обмен #пленные