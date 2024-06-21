США направляют во Вьетнам помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниела Критенбринка, чтобы укрепить двусторонние отношения после визита президента России Владимира Путина в эту страну. Об этом сообщает Госдепартамент США.

Критенбринк посетит Ханой в пятницу и субботу для встреч с высокопоставленными чиновниками, чтобы подтвердить приверженность США американо-вьетнамскому всеобъемлющему стратегическому партнерству.

В сентябре США и Вьетнам повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства. Визит Критенбринка происходит на фоне заявлений Путина о возможной помощи России Вьетнаму в строительстве мощностей для сжиженного природного газа и поставках собственного сжиженного газа.

Обе страны намерены укреплять инвестиционные связи в энергетике и усиливать сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Вьетнам является давним покупателем российского вооружения. Оба правительства обещали создавать благоприятные условия для бизнеса и инвестиций.

Ранее Вашингтон выразил тревогу по поводу заявления Путина о возможных поставках оружия Северной Корее. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что договор между Россией и КНДР свидетельствует о все большей согласованности между «авторитарными государствами и подчеркивает необходимость единства демократий».

Соглашение, подписанное Путиным и Ким Чен Ыном, обязывает каждую сторону оказывать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.