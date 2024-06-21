ТУРЦИЯ
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Пожар на юго-востоке Турции: есть погибшие
Пожар между провинциями Диярбакыр и Мардин привел к гибели 11 человек и ранению 78. Власти мобилизовали силы для помощи пострадавшим
Пожар на юго-востоке Турции: есть погибшие
Фото: АА / Others
21 июня 2024 г.

В результате пожара на стерне между провинциями Диярбакыр и Мардин в Турции погибли 11 человек, еще 78 получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По данным министра, пять пациентов находятся в отделении интенсивной терапии в Диярбакыре, четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще один пациент проходит лечение с интубацией в Шанлыурфе.

Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия были направлены 39 машин скорой помощи и 7 спасательных бригад из Диярбакыра и Мардина. Пожары были потушены, продолжаются работы по охлаждению территории.

Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начале судебного расследования прокуратурой Чынара в связи с инцидентом.

Власти выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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