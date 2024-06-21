В результате пожара на стерне между провинциями Диярбакыр и Мардин в Турции погибли 11 человек, еще 78 получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По данным министра, пять пациентов находятся в отделении интенсивной терапии в Диярбакыре, четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще один пациент проходит лечение с интубацией в Шанлыурфе.

Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия были направлены 39 машин скорой помощи и 7 спасательных бригад из Диярбакыра и Мардина. Пожары были потушены, продолжаются работы по охлаждению территории.

Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начале судебного расследования прокуратурой Чынара в связи с инцидентом.

Власти выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.