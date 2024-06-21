Турция выразила удовлетворение в связи с решением Армении о признании Государства Палестина. Это произошло после аналогичных шагов, предпринятых Испанией, Ирландией, Норвегией и Словенией.

В своем заявлении официальные представители Турции подчеркнули, что признание Палестины является требованием международного права, справедливости и совести.

«Турция продолжит прилагать усилия для того, чтобы большее количество стран признали Палестину», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел Армении объявило о признании Палестины в качестве независимого государства.

«Подтверждая свою приверженность международному праву, принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает Государство Палестина», — говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Армении подчеркнул, что принцип «двух государств» является единственным способом урегулирования палестино-израильского конфликта. «Армения искренне заинтересована в мире и стабильности на Ближнем Востоке, согласии еврейского и палестинского народов», — гласит заявление.

Ведомство также напомнило, что Ереван поддержал резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа, отметив катастрофическую гуманитарную ситуацию в палестинском эксклаве.