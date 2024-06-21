Страны Евросоюза в пятницу официально одобрили начало переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. Процесс начнется на следующей неделе.

Бельгия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, заявила, что страны-участницы согласовали рамки переговоров.

«Это открывает путь к началу переговоров во вторник 25 июня в Люксембурге», - говорится в сообщении бельгийского председательства. Переговоры начнутся с двух межправительственных конференций.

После положительной оценки Еврокомиссии лидеры стран блока еще в прошлом году приняли решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с обеими странами.

Процесс между началом переговоров с Украиной и соседней Молдовой и их вступлением в ЕС может занять годы.

Чтобы вступить в ЕС, страны-кандидаты должны пройти длительный процесс согласования своих законов и стандартов с законами и стандартами блока, а также продемонстрировать, что их институты и экономика соответствуют демократическим нормам.

Украина давно хочет присоединиться к ЕС, видя это как путь к процветанию и стабильности. Хотя ЕС не является военным альянсом, как НАТО, членство в блоке рассматривается некоторыми как защита от российского влияния.

Украина официально подала заявку на вступление в ЕС менее чем через неделю после того, как Россия вторглась на ее территорию в феврале 2022 года.

Молдова неоднократно обвиняла Россию в ведении «гибридной войны» против страны, вмешательстве в местные выборы и проведении масштабных кампаний по дезинформации, чтобы попытаться свергнуть правительство и сорвать путь к вступлению в ЕС.

Россия отрицает эти обвинения, но молдавское правительство настороженно относится к намерениям Москвы. В частности, после того, как в феврале чиновники Приднестровья (отколовшегося в 1990-е годы региона Молдовы) и Гагаузии (автономного субъекта с тюркоязычным населением) обратились к Москве за «защитой» в связи с усилением, по их словам, давления со стороны Кишинева.