Ультраортодоксальные иудеи заблокировали шоссе в знак протеста против призыва в армию

Ультраортодоксальные иудеи, также известные как харедим, провели сидячую акцию протеста против законопроекта об их призыве на военную службу. Они заблокировали движение по шоссе проходящему через город Бней-Брак, после чего полиция начала разгон демонстрантов, применяя насилие к протестующим гражданам. #Израиль #БнейБрак #харедим #ультраотодоксы #ортодоксальныеиудеи #военнаяслужба #призыв #армия