ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Ультраортодоксальные иудеи заблокировали шоссе в знак протеста против призыва в армию
Ультраортодоксальные иудеи, также известные как харедим, провели сидячую акцию протеста против законопроекта об их призыве на военную службу. Они заблокировали движение по шоссе проходящему через город Бней-Брак, после чего полиция начала разгон демонстрантов, применяя насилие к протестующим гражданам. #Израиль #БнейБрак #харедим #ультраотодоксы #ортодоксальныеиудеи #военнаяслужба #призыв #армия
Ультраортодоксальные иудеи заблокировали шоссе в знак протеста против призыва в армию / Others
21 июня 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us