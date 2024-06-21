В марте Соединенные Штаты и Китай впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по ядерным вооружениям. По словам двух американских делегатов, присутствовавших на этих переговорах, представители Пекина заявили американским коллегам, что не будут прибегать к атомным угрозам в случае неуспеха в конфликте с Тайванем.

«Они заявили американской стороне, что абсолютно убеждены в своей способности одержать верх в борьбе за Тайвань без применения ядерного оружия», - сказал ученый Дэвид Санторо, американский организатор переговоров по «второму треку», о деталях которых Reuters сообщает впервые.

Участники переговоров по «второму треку» (Track Two) - это, как правило, бывшие чиновники и ученые, которые могут авторитетно говорить о позиции своего правительства, даже если они не принимали непосредственного участия в ее формировании. Переговоры между правительствами известны как «первый трек» (Track One).

Вашингтон был представлен примерно полудюжиной делегатов, включая бывших чиновников и ученых, на двухдневных обсуждениях, которые проходили в конференц-зале шанхайского отеля.

Пекин направил делегацию ученых и аналитиков, среди которых было несколько бывших офицеров Народно-освободительной армии.

Представитель Госдепартамента в ответ на вопросы Reuters заявил, что переговоры в рамках второго трека могут быть полезными. Госдеп не участвовал в мартовской встрече, хотя и знал о ней, сообщил представитель ведомства.

Такие дискуссии не могут заменить официальные переговоры, «которые требуют от участников авторитетных высказываний по вопросам, которые часто очень закрыты в правительственных кругах (Китая)», - сказал представитель.

Представители китайской власти не комментировали эти переговоры.

Неофициальные переговоры между державами, обладающими ядерным оружием, состоялись на фоне разногласий между США и Китаем по основным экономическим и геополитическим вопросам, когда лидеры Вашингтона и Пекина обвиняют друг друга в недобросовестных действиях.

В ноябре две страны ненадолго возобновили переговоры по ядерным вооружениям в рамках программы Track One, но с тех пор эти переговоры зашли в тупик, и один из высокопоставленных американских чиновников публично выразил разочарование по поводу реакции Китая.

Пентагон оценивает рост ядерного арсенала Пекина за период с 2021 по 2023 год как более чем 20-процентный.

В октябре оборонное ведомство США заявляло что Китай «не исключает возможность использования ядерного оружия <…>, если поражение обычных вооруженных сил на Тайване» поставит под угрозу правление КПК.

По оценкам Министерства обороны США, в прошлом году Пекин располагал 500 действующими ядерными боеголовками, а к 2030 году, вероятно, будет иметь более 1000. Это сравнимо с 1 770 и 1 710 боеголовками, находящимися на вооружении США и России соответственно. В Пентагоне отметили, что к 2030 году большая часть вооружений Пекина, скорее всего, будет находиться на более высоком уровне готовности.